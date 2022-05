W Łodzi XXXI Mistrzostwa Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty w tenisie stołowym

Gospodarzem XXI Mistrzostw po raz szósty będzie Okręg Łódzki ZNP. Mistrzostwa stwarzają niezwykłą okazję do promocji sportu oraz rozwoju tenisa stołowego w środowisku oświatowym, a w ostatnich latach również do przeciwdziałania negatywnym (społecznym i zdrowotnym) skutkom pandemii koronawirusa. Patronat nad tegoroczną imprezą objęli: prezydent miasta Łodzi Hanna Zdanowska, posłanka na Sejm RP Małgorzata Niemczyk oraz Polski Związek Tenisa Stołowego.

31. edycja Mistrzostw zostanie rozegrana w dniach 27-29 maja 2022 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi, ul. Czajkowskiego 1. W zawodach uczestniczyć będzie blisko 100 nauczycieli i pracowników oświaty z całej Polski. Rozgrywki odbędą się w oparciu o regulaminy PZTS. Przewiduje się rywalizację aż w 10 kategoriach wiekowych. Zmaganiom indywidualnym towarzyszyć będą również jubileuszowe XX Drużynowe Mistrzostwa Polski ZNP.

Imprezę od wielu lat cechuje wysoki poziom organizacji. Mistrzostwa są w pełni zabezpieczane pod względem sędziowskim, medycznym i sanitarnym. Uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale, puchary i nagrody rzeczowe oraz posiłek regeneracyjny.

Nad całością przedsięwzięcia czuwają przeszkoleni wolontariusze - uczniowie Technikum nr 3 w Łodzi oraz zawodnicy MKS Jedynka Łódź (w tym reprezentanci Polski w tenisie stołowym).

Osobą koordynującą przebieg Mistrzostw z ramienia Okręgu Łódzkiego ZNP jest Beata Świderska, w przeszłości zawodniczka kadry Polski w tenisie stołowym, wielokrotna medalistka mistrzostw Polski, uczestniczka turniejów międzynarodowych, organizatorka licznych imprez sportowych na szczeblu centralnym i regionalnym.

Podobnie jak w roku ubiegłym partnerem i współorganizatorem Mistrzostw została Fundacja Wespół, mająca bogate doświadczenie w organizacji wydarzeń sportowych.

– Jesteśmy bardzo dumni, że kolejny raz partycypujemy w organizacji Mistrzostw Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty w Tenisie Stołowym. Cieszymy się, że razem ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego możemy przyczynić się do promocji zdrowego stylu życia wśród nauczycieli i pracowników oświaty, co w trudnym czasie pandemii Covid-19 jest szczególnie potrzebne. Mistrzostwa to z pewnością piękna karta związkowej historii i wydarzenie, które na stałe zapisało się w kalendarzu imprez sportowych Łodzi – mówi Krzysztof Burdyka, prezes zarządu Fundacji Wespół.

Regulamin zawodów oraz szczegółowe informacje organizacyjne znajdują się na stronie www.lodz.znp.edu.plImpreza współfinansowana jest ze środków Miasta Łodzi.

Patronat prasowy nad zawodami objęła redakcja Dziennika Łódzkiego. ą