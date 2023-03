W Łodzi z sukcesami uprawia się łyżwiarstwo synchroniczne. Gdzie można obejrzeć pokazy? Zdjęcia

- Żeby zespół synchroniczny mógł wystartować w zawodach musi liczyć minimum 8 lub 12 osób na tafli (to zależy od kategorii wiekowej) do maksymalnie 16 łyżwiarzy plus 4 łyżwiarzy rezerwowych. W tej chwili klub zrzesza 24 czynnych zawodniczek i zawodników, z czego 9 osób reprezentuje rejon łódzki. Łyżwiarstwo jest trudnym sportem, bo dużo pracy trzeba włożyć, aby były widoczne efekty. Wykorzystujemy każdą okazję, aby zachęcać do uprawiania tego pięknego sportu, ale wymagające i żmudne treningi są prawdziwym wyzwaniem dla młodych ludzi - kontynuuje Małgorzata Grajcar Cieślak.

Tym bardziej cieszą nas ogromnie nasze małe - wielkie sukcesy. W tym trudnym sezonie ze względu na nieczynne lodowisko Retkinia do listopada, co za tym idzie z rozpoczęciem treningów z dużym poślizgiem w porównaniu do rywali, drużyna Ice Dancing Flames, reprezentująca klub Walley Synchron Dance zdobyła 1 miejsce w kategorii Basic Novice na międzynarodowych zawodach łyżwiarstwa synchronicznego Hevelius Cup mających miejsce w Gdańsku w dniach 09-12.02.2023 oraz 3 miejsce na zawodach UTE Synchro Cup w Budapeszcie w dniach 25-26.02.2023.