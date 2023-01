W łódzkich centrach handlowych są już wyprzedaże. W tym roku nowe przepisy pomogą klientom się w nich zorientować

Tradycyjnie już w dniach po świętach sklepy i centra handlowe organizują sezonowe wyprzedaże. Najwięcej promocji można znaleźć w sklepach z odzieżą, obuwiem czy akcesoriami, które wyprzedają zimowe kolekcje. Na polowanie na okazje zapraszają wszystkie łódzkie centra handlowe oraz wiele sklepów indywidualnych. Ceny spadają nawet do 70 proc. [sc]Obniżki nawet do 70 proc. Co można kupić taniej w Łodzi?[/sc]I tak na przykład salony z rajstopami i bielizną Gatta organizują wietrzenie magazynów z promocjami do 70 proc. Ten sam maksymalny rabat oferują salony z dżinsami Big Star czy sklepy z obuwiem CCC. Ale nie tylko odzież i obuwie można kupić taniej. Sklep Family Optic w Manufakturze organizuje zimową wyprzedaż opraw korekcyjnych i okularów przeciwsłonecznych, a sklepy z akcesoriami Home&You wyprzedają zimową kolekcję z rabatem do 70 proc, a drogeria The Body Shop ma rabat na kosmetyki do 50 proc.Na wyprzedaże zapraszają klientów wszystkie łódzkie centra handlowe, m.in. Manufaktura, Galeria Łódzka, Port Łódź, Pasaż Łódzki czy Tulipan. Wiele promocji publikują na stronach internetowych, można wstępnie zapoznać się z ofertami nawet bez wychodzenia z domu.[sc]Nowa dyrektywa unijna Omnibus. Łatwiej sprawdzić, czy promocja jest prawdziwa[/sc]W tym sezonie wyprzedażowym po raz pierwszy obowiązuje nowa unijna dyrektywa Omnibus. Nakłada ona dodatkowe obowiązki na sklepy organizujące promocje i przeceny. Oprócz nowej ceny i określenia wysokości promocji na metce musi się także znaleźć najniższa cena tego towaru z ostatnich 30 dni. Dzięki temu klient od razu będzie wiedział, czy reklamowana okazja naprawdę jest niższa niż wcześniejsze ceny. Ma to zapobiec sztucznemu podnoszeniu cen przed promocjami. Co ważne, ta zasada obowiązuje wszystkich sprzedawców, a więc sieci odzieżowe, supermarkety czy drogerie. Dotyczy także handlu internetowego.Wyprzedaże będą trwać do przełomu stycznia i lutego. Największy wybór towarów i rozmiarów jest teraz, lecz obniżki mogą jeszcze nie być duże. Wraz z upływem czasu będzie taniej, ale popularnych rozmiarów i kolorów może zabraknąć.[g]17178733[/g]

Lucyna Nenow / Polska Press