W łódzkiej hali curlingowe pary mieszane na wózkach powalczą o awans na MŚ!

Do zawodów zgłosiły się cztery drużyny, ale ostatecznie do rywalizacji podejdą trzy: Agnieszka Kachel / Maciej Karaś (Culani Warszawa), Monika Bodych / Łukasz Waszek i Joanna Kozakiewicz / Michał Gasik-Daszkowski (obydwie POS Łódź). W pierwszej fazie drużyny rozegrają mecze grupowe w systemie „każdy z każdym”, następnie zwycięzca grupy awansuje do finału, a drużyny z miejsc 2 i 3 powalczą w półfinale o prawo gry w najważniejszym meczu. Zwycięzca turnieju otrzyma puchar oraz uzyska prawo do reprezentowania naszego kraju na mistrzostwach świata, które odbędą się w marcu 2023 w Kanadzie.

Harmonogram meczów:

Piątek 20.01.2023r:

19:00 Kozakiewicz/Gasik-Daszkowski vs. Bodych/Waszek

Sobota 21.01.2023r.

12:00 Kachel/Karaś vs. Kozakiewicz/Gasik-Daszkowski

18:00 Bodych/Waszek vs. Kachel/Karaś

Niedziela 22.01.2023r.

12:00 2 vs. 3

18:00 Finał

Curling na wózkach par mieszanych jest stosunkowo nową odmianą curlingu. W Polsce będą to pierwsze w historii zawody w tej konkurencji. Zasady ustawienia kamieni (strażnik i kamień w domu na początku każdego enda) i punktowania są takie same jak w curlingu par mieszanych, ale podobnie jak w standardowej odmianie curlingu na wózkach - kamienie wypuszczane są z extenderów (kij z odpowiednią końcówką do nadawania rotacji) oraz nie ma szczotkowania.