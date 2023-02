W łódzkiej hali decydujące mecze curlingowej ekstraligi. Drużyny POS Łódź na czele

W męskiej Ekstralidze bierze udział 5 zespołów: POS Łódź – Telak, AZS Gliwice – Hertman, MCC Warszawa – Stych, POS Łódź – Włodarczyk oraz KS Warszowice – Herman. Pierwsze mecze przyniosły nam sporo niespodzianek, w tym dwie porażki jednego z głównych faworytów do wygrania PLC: MCC Warszawa – Stych, którzy jednak wrócili do gry dzięki porażkom innych zespołów. Zawodnicy pod wodzą Konrada Stycha, poza rozgrywkami ligowymi, planują formę także w dłuższej perspektywie: „Do finałowego weekendu Ekstraligi podchodzimy jak do każdego innego turnieju – będziemy szukali kompletu zwycięstw. Jeśli to się uda, to będziemy mieli szansę na pierwsze miejsce, ale nie jest to dla nas priorytetem. Celem głównym, a jednocześnie celem minimum, jest pozostanie w TOP4 co daje bezpośredni awans do turnieju kwalifikacyjnego do Mistrzostw Europy”.