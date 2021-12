W Łódzkiem powstaną trzy kolejne Centra Opiekuńczo-Mieszkalne

Celem programu jest: pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w formie pobytu całodobowego lub pobytu dziennego.

Bardzo serdecznie chciałbym podziękować naszym samorządowcom, którzy w tych trzech ważnych miastach w naszym województwie zgodzili się wziąć udział w tym rządowym programie. Zachęcam do tego także następnych, dlatego, że osoby z niepełnosprawnościami powinny znaleźć w każdym samorządzie, czy to gminnym czy powiatowym taką sferę, w której będą mogły się poradzić. Będą miały opiekę, troskę i będą mogły czuć się bezpiecznie – podkreślił Tobiasz Bocheński, wojewoda łódzki.

Senator Rafał Ambrozik zaznaczył, że COM, to miejsca, które pozwolą osobom potrzebującym pomocy przywrócić je do życia społecznego i zwiększyć ich samodzielność, dlatego te zadania są tak ważne.