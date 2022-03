W Łódzkiem rośnie zainteresowanie wstąpieniem do wojska i łódzkiej brygady obrony terytorialnej. Uwaga na fałszywe smsy o powołaniu

Fałszywe smsy wzywające do stawienia się po odbiór karty powołania do wojska pojawiły w powiatach piotrkowskim i tomaszowskim - dowiedzieliśmy się w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Łodzi.

- Były to wezwania, aby odebrać karty powołania w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Piotrkowie Trybunalskim - mówi płk dypl. Jarosław Wasilewski, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi. - To fake newsy, a ktoś kto je rozsyłał jest słabo zorientowany, bo WKU w Piotrkowie od dawna nie istnieje. My takich smsów nie wysyłamy. (W regionie łódzkim są obecnie cztery WKU: w Łodzi, Skierniewicach, Tomaszowie Mazowieckim i Sieradzu - red.).