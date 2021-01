W miejskiej przychodni Rydygiera w Łodzi w poniedziałek po południu rozpoczęły się szczepienia przeciw koronawirusowi

Rozpoczęły się szczepienia w miejskich przychodniach w Łodzi

Dopiero o godz. 13.30 w poniedziałek (23 stycznia) rozpoczęły się szczepienia przeciw koronawirusowi w pierwszej miejskiej przychodni w Łodzi. Zapisywano pacjentów dopiero od godz.13, żeby na pewno szczepionki zdążyły dotrzeć.

Szczepienia wystartowały w poniedziałek w należącej do Miejskiego Centrum Medycznego im. Rydygiera przychodni przy ul. Piotrkowskiej 113. Jako pierwszy zaszczepił się pan Kazimierz Potocki - łodzianin, który w lutym skończy 86 lat.

Nie miał wątpliwości, że zaszczepić się należy i to jak najszybciej. - Chciałbym pożyć jeszcze trochę w dobrym zdrowiu- tłumaczy. Pan Kazimierz został zapisany na szczepienie przez żonę, za pomocą infolinii. Przed szczepieniem przeszedł jeszcze kwalifikację lekarską, a samo ukłucie przebiegło szybko i bezboleśnie. - Nawet nie poczułem kiedy - mówi senior.

W poniedziałek rozpoczęły się też szczepienia m.in. w punkcie w Bionanoparku. Pozostałe punkty szczepień w miejskich przychodniach rozpoczną pracę we wtorek. Takich punktów jest 20. Ze względu na małą liczbę dawek dostarczonych do Polski każdy punkt będzie szczepił na razie po 30 osób tygodniowo. To oznacza, że do końca marca zapisanych zostało około 6 tys. osób. Wolne miejsca na szczepienia dla osób 70 -plus skończyły się w piątek około godz. 10.