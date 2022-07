W niedzielę lub później Widzew ma szansę na podium ekstraklasy

Potencjalny rywal Lechii z Larnaki nie ma gdzie grać i stąd kłopoty. Szkoda, że nie zwrócił się z prośbą o wynajęcie stadionu Widzewa w Łodzi. Tutaj wszystko jest zapięte ma ostatni guzik. Ale być może wkrótce na arenie przy al. Piłsudskiego znów pojawią się pucharowe mecze. I to nie za sprawą innych klubów spoza Łodzi, tylko z powodu silnej drużyny Widzewa.

Zdajemy sobie sprawę, że trudno wróżyć po dwóch pierwszych ligowych meczach, ale na pewno jest powód do zadowolenia i optymizmu. Po meczu z Lechią (bez względu na to kiedy zostanie rozegrany), Widzew może zostać nawet wiceliderem tabeli ekstraklasy. Wystarczy, aby Wisła Płock wysoko przegrała z Lechem, Stal straciła punkty z Rakowem, a Śląsk Wrocław uległ Koronie. Owszem, to tylko zabawa, ale kto kilka miesięcy temu był przekonany, że zajmować się będziemy miejscem Widzewa na podium ekstraklasy.

Wczwartej kolejce widzewiacy zagrają ze Śląskiem we Wrocławiu, a w piątej – z Legią w Łodzi. Szlagierowy klasyk już dziś elektryzuje wszystkich. Szansa na pokonanie Legii jest duża. Widzew nie wygrał z Legią żadnego z osiemnastu ostatnich ligowych meczów. Po raz ostatni wygrał 15 kwietnia 2000 (3:2 po dwóch golach Marcina Zająca i Dariusza Gęsiora). Później były tylko 4 remisy i aż 14 wygranych Legii. Każda seria ma swój kres.

Trzecia kolejka ekstraklasy:

29.07: Piast Gliwice – Zagłębie Lubin (18), Cracovia – Legia Warszawa (20:30). 30.07: Radomiak Radom – Górnik Zabrze (17:30), Miedź Legnica – Warta Poznań (20). 31.07: Pogoń Szczecin – Jagiellonia Białystok (15), Lech Poznań – Wisła Płock (17:30), Raków Częstochowa – Stal Mielec (17:30), Widzew Łódź – Lechia Gdańsk (20). 1.08: Korona Kielce – Śląsk Wrocław (19).