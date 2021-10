W niedzielę podczas XXI Dnia Papieskiego wolontariusze częstowali kremówkami. Pieniądze z ich sprzedaży trafią do Caritas

Kremówki papieskie w niedzielę były dostępne w 40 parafiach w Łodzi oraz w pobliskich miejscowościach. W sumie przygotowano 16 tys. ciastek, które cieszyły się ogromną popularnością. Przed łódzką archikatedrą już przed główną mszą większość słodkości została sprzedana.

- Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony m.in. na stypendia dla uczniów i studentów - mówi Izabela Stasiak, stypendystka Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która w niedzielę była wolontariuszką. - Zainteresowanie ze strony łodzian jest naprawdę duże, ciastka szybko znikają.

Część nabywców wrzucała do puszek symboliczne kwoty, nie brakowało jedna osób, które za ciastko płaciły kilkanaście złotych. Akcja organizowana jest co roku i co roku cieszy się dużą popularnością.