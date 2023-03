W niedzielę w Łodzi ŁKS gra ze Stalą. Ten facet rozpala wyobraźnię kibiców

W niedzielę piłkarze ŁKS zmierzą się ze Stalą Rzeszów.

Wyczyn Pirulo oczywiście nie strąca Jerzego Sadka z ełkaesiackiego piedestału (ten drugi ze 102 golami w lidze nadal jest najskuteczniejszym piłkarzem w dziejach klubu), tym bardziej że słynny napastnik nie mógł poprawić swojego drugoligowego dorobku, bo w 1971 roku awansował z ŁKS do ówczesnej I ligi i odtąd siał spustoszenie w szeregach ekstraklasowych rywali łodzian, do tego zdobywał gole dla reprezentacji Polski.

Legendarny snajper „Rycerzy Wiosny” zdobył w dawnej drugiej lidze (dziś to Fortuna 1 Liga) 34 gole i przez wiele lat żadnemu z jego następców nie udało się pobić tego wyniku. Aż do teraz. Dziewięć dni temu, w wygranym 5:2 meczu z Chrobrym Głogów, Pirulo wpisał się na listę strzelców dwukrotnie - najpierw zrównując się z Jerzym Sadkiem, a w 63. minucie spotkania przesuwając się na czoło klasyfikacji.

Coś niecoś łączy jednak obu zawodników, wystarczy spojrzeć na suche liczby.

W dawnej drugiej lidze Jerzy Sadek zdobył dla ŁKS 34 gole w 89 meczach (trzy sezony), natomiast Hiszpan do zdobycia 35 bramek potrzebował 83 spotkań (wliczając w to dwa mecze barażowe). Sadek zakończył drugoligowe strzelanie, bo jak wspomnieliśmy, na początku lat 70. świętował z „Rycerzami Wiosny” awans do elity i podobną ścieżką, też po swoim trzecim sezonie na zapleczu ekstraklasy, może podążyć teraz Hiszpan - ŁKS jest liderem I ligi z dużymi szansami na awans do ekstraklasy.