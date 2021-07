W niedzielę w Zgierzu zaszczepisz się nawet w aptece

NOWE Mercedes EQS. Pierwsze wrażenia. 2,4 m2 ekranu do dyspozycji kierowcy i pasażera

Na przestrzeni wielu lat utarło się, że to Mercedes Klasy S jest kierunkowskazem dla innych, swego rodzaju benchmarkiem rynkowym i wzorem do naśladowania. To w tym modelu nierzadko pojawiały się przełomowe, rewolucyjne i pionierskie rozwiązania, które z czasem zstępowały do niższych segmentów. Gdy jakaś nowinka pojawiała się w „S-ce”, było niemal pewne, że za jakiś czas otrzymają ją „zwykli” kierowcy w tańszych autach. Czy to właśnie się zmieniło? Czy rolę pioniera przejął nowy model EQS?