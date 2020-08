W odwiedzinach u Iwony i Gerarda. Jak mieszka Iwona z Sanatorium miłości? Iwona pokazała dom i ogród. Jak żyją Iwona i Gerard? 31.08.2020

- Mój ogród jest młody, chociaż niektóre drzewa posadzone były 6-7 lat temu. Cały czas coś dosadzam i sukcesywnie tworzę miejsca, którym nadaję finalny kształt - mówi Iwona Mazurkiewicz, oprowadzając nas po ogrodzie. - Tworząc ogród staram się robić plan, tak by całość łączyła się w krajobraz. Muszę wiedzieć, kiedy które rośliny kwitną, jak duże rosną na jakiej glebie.

Zarówno w domu, jak i ogrodzie pani Iwony widać artystyczny zmysł i dążenie do perfekcji. Kuracjuszka uwielbia dekorować , a efekty jej działań podziwiają wszyscy znajomi.

Iwona z Radomska , najpopularniejsza uczestniczka drugiej edycji "Sanatorium Miłości" , razem ze swoim partnerem Gerardem pokazała nam swój ogród i pięknie udekorowane zakamarki domu. Zobaczcie, jak mieszka i wypoczywa jedyna para stworzona przez kuracjuszy tegorocznego sezonu programu TVP. Para przebywa na zmianę: to u Iwony w Radomsku, to u Gerarda w Zabrzu. Na zdjęciach prezentujemy radomszczański dom i pięknie urządzony ogród seniorki.

Cały czas się doszkalam. Kocham spędzać czas w ogrodzie, to maja wielka pasja, zawsze lubiłam "grzebać w ziemi"... i to bez rękawiczek, żeby naprawdę ją poczuć. Uwielbiam sadzić...

Ogród Iwony z Sanatorium miłości to prawdziwe zacisze, gdzie można wypocząć na łonie natury w pobliżu lasu. Do odpoczynku zachęcają leżaki, łóżka do opalania, kanapy, hamak i ogrodowy stolik kawowy.

Jest też duży zadaszony taras, przeznaczony szczególne na spotkania towarzyskie w większym gronie. W miniony weekend odbyło się tu klasowe spotkanie Iwony.