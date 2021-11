W październiku ubyło osób bezrobotnych. Gdzie w naszym województwie jest ich najwięcej a gdzie najmniej? NAJNOWSZE DANE GUS

W Łodzi stopa bezrobocia w ciągu miesiąca spadła z poziomu 6,1 proc. we wrześniu do 6 proc. w październiku. Pod koniec września w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi widniały dane 21,5 tys. osób bezrobotnych, miesiąc później ok. 21 tys.

Gdzie jest najgorzej?

A gdzie najlepiej?

Zupełnie inna sytuacja jest w powiatach rawskim i skierniewickim, gdzie jest najmniejsze bezrobocie rejestrowane. W powiecie skierniewickim formalnie bez pracy pod koniec października było 600 osób, a stopa bezrobocia wyniosła 3,5 (we wrześniu było to odpowiednio ok. 600 osób oraz 3,7 proc.). W Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie pod koniec października było zarejestrowanych 700 osób bez pracy, o ok. sto mniej niż pod koniec września. Stopa bezrobocia rejestrowanego w tym czasie spadła z poziomu 3,4 proc. do 3,2 proc.