W piątek i sobotę Wojskowe Targi Służby i Pracy w Skierniewicach. Zestaw Patriot, Leopardy, Raki, Langusty i inny sprzęt

Wojskowe Targi Służby i Pracy w Skierniewicach

Skierniewickie targi to jedno z 16 wydarzeń, organizowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Wojskowe Centrum Rekrutacji. jednocześnie w każdym z województw.

– W szesnastu miastach w Polsce odbywają się w dniach 17-18 marca w godzinach 9-18 Wojskowe Targi Służby i Pracy. Serdecznie chcemy zaprosić na nie społeczeństwo, środowiska a przede wszystkim naszą wspaniałą młodzież – zachęca do udziału w targach ppłk Piotr Mitkowski, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Skierniewicach. – Będziemy prezentować miejsca, w których jest możliwości pełnienia służby w jednostkach wojskowych, zaprezentujemy również sprzęt oraz indywidualne wyposażenie żołnierzy Wojska Polskiego. To będzie coś wyjątkowego. Prawdopodobnie będziemy jedynymi targami, na których będziemy mogli pokazać najnowszy zakup polskiej armii, zestaw Patriot. A to tylko jedna z wielu niespodzianek. Mamy Leopardy, mamy Raki, mamy Langusty – to są tajemnicze nazwy, ale to jest taki zestaw, jakiego tutaj w Skierniewicach nie mieliśmy okazji jeszcze zaprezentować.