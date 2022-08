W piątek ŁKS Łódź może być liderem pierwszoligowej tabeli

To dlatego, że przodująca w rankingu krakowska Wisła prowadzona przez byłego selekcjonera reprezentacji Polski Jerzego Brzęczka, która ma punkt więcej od ŁKS podejmuje dzień wcześniej częstochowską Skrę i można być raczej pewnym, że zgarnie całą pulę punktową. Z kolei trzecie w rankingu Podbeskidzie Bielsko-Biała, mające tyle samo punktów, co piątkowy rywal zespołu trenera Kazimierza Moskala (12) gra tego samego dnia, na swoim boisku, z Puszczą Niepołomice i także jest faworytem starcia.

Wróćmy do meczu z Ruchem, czyli Niebieskimi, bo tak zwykło się określać 14-krotnych mistrzów Polski. Goście są beniaminkiem zaplecza PKO Ekstraklasy. Po zawirowaniach finansowo-organizacyjnych wylądowali nawet w III lidze, by w niespełna trzy lata powrócić do I. Za wyniki drużyny odpowiada doświadczony szkoleniowiec Jarosław Skrobacz, który wprowadził Ruch do I ligi. Nie ma co się łudzić, ŁKS czeka ciężki mecz. Trwa już sprzedaż biletów w systemie internetowym (bilety.lkslodz.pl) na spotkanie z 14-krotnym mistrzem Polski. W czwartek i piątek wejściówki będą dostępne w kasach znajdujących się od strony alei Unii. W czwartek kasy czynne są od 12 do 18, natomiast w dniu meczu od 15 do 21.30. Oprócz normalnego biletu fani mają możliwość nabyć wejściówkę o złotówkę droższą. Zostanie ona przekazana na ełkaesiacką Akademię.