W piątek ŁKS walczy o siódme zwycięstwo w I lidze

Początek meczu zaplanowano na godzinę 18, a będzie to spotkanie 12. kolejki I ligi. Gospodarze potyczki mają na koncie 20 punktów i zajmują w ligowej tabeli trzecie miejsce. Druga w rankingu Arka ma taki sam dorobek punktowy, a prowadzący Ruch Chorzów legitymuje sie 22 „oczkami”. Rywal ŁKS zajmuje miejsce 12 (15 punktów). Sprzyjający układ wyników spotkań może dać zespołowi trenera Kazimierza Moskala awans w tabeli. Arka Gdynia gra na wyjeździe z rewelacyjną Puszczą Niepołomice (czwarte miejsce i 20 punktów). Można się spodziewać, że drużyna trenera Ryszarda Tarasiewicza nie wywalczy całej puli. Trudno bowiem się spodziewać, że Ruch Chorzów nie wygra na swoim boisku z Sandecją Nowy Sącz, która z sześcioma punktami na koncie zamyka tabelę. Dodajmy, że szkoleniowiec łodzian pracował poprzednio w Sosnowcu, a jego miejsce zajął rok temu Artur Skowronek, który jest tam do dziś. Łodzianie przygotowują się do tego meczu na swoich obiektach. Sztab szkoleniowy ma do dyspozycji wszystkich piłkarz.

Od środy rozpocznie się w kasach sprzedaż biletów na to spotkanie. Potrwa ona do piątku w łącznie. Kasy od strony alei Unii 2 czynne będą od 15 do19 . Wejściówki cały czas możecie zakupić za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży (bilety.lkslodz.pl). Na trybunach zasiąść mają także fani zespołu z Sosnowca.

I LIGA

12. kolejka. Piątek (30 września): ŁKS Łódź - Zagłębie Sosnowiec (18), Chojniczanka Chojnice - Wisła Kraków (20.30). Sobota (1 października): Górnik Łęczna - GKSTychy (20), Skra Częstochowa - GKSKatowice (15), Stal Rzeszów - Resovia (17.30, derby Rzeszowa). Niedziela (2 października): Puszcza Niepołomice - Arka Gdynia (15), Ruch Chorzów - Sandecja Nowy Sącz (12.40), Bruk-Bet Termalika Nieciecza - Podbeskidzie Bielsko-Biała (18). Poniedziałek (3 października): Chrobry Głogów - Odra Opole (18).