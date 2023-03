W pierwszy dzień wiosny uczniowie z domów uciekli do szkoły

Pierwszy dzień wiosny, dla wielu jest kojarzony z dniem wagarowicza. Jednak nie w Szkole Podstawowej nr 1 w Skierniewicach.

– Śmiało możemy powiedzieć, że dziś cała „Jedynka” uciekła z domu do szkoły – mówi Roman Czyżewski, dyrektor placówki.

Uczniom nie sposób się jednak dziwić, gdyż 21 marca w szkole zamiast lekcji czekały ich same atrakcje. Sala gimnastyczna zmieniła się w studio „Mam Talent”. Jako pierwsi zaprezentowali się uczniowie klas 1-3. Każda z klas miała swojego przedstawiciela w konkursie.

Podczas gdy przedstawiciele młodszych klas prezentowali się w szkolnym przeglądzie talentów, dla starszych w mieście zorganizowano grę terenową.

– Najpierw byliśmy nad zalewem, potem znad zalewu biegliśmy do muzeum, z muzeum mieliśmy zadanie, żeby pobiec do Urzędu Miasta, a potem biegliśmy do kościoła św. Stanisława – relacjonuje Amielia z klasy VIII B. – Na każdej stacji czekała na nas pani i aby biec dalej, musieliśmy rozwiązać zagadkę. Całą trasę pokonaliśmy w czasie 37 minut.