W pierwszym kwartale 2021 roku złodzieje skradli w Łodzi o 30 samochodów mniej, a w Łódzkiem o 50 mniej niż przed rokiem

Co sprawiło, że złodzieje samochód znaleźli się w odwrocie?

Uderzenie w gangi samochodowe

- Taka tendencja spadkowa może mieć związek z rozbitymi w ubiegłym roku grupami przestępczymi zajmującymi się procederem kradzieży pojazdów. Zachowujemy czujność, bo doświadczenie pokazuje, że taka nisza po tymczasowo aresztowanych i skazanych złodziejach samochodowych potrafi się szybko zapełnić. Ostatniej doby w woj. łódzkim nie doszło do żadnej kradzieży auta – podkreśla Joanna Kącka, rzecznik KWP w Łodzi.

Od stycznia do marca br. w woj. łódzkim doszło do 103 kradzieży samochodów, zaś w samej Łodzi do 61. Przed rokiem w tym samym okresie policjanci zanotowali odpowiednio 153 i 91 takich zdarzeń. Jeśli zaś chodzi o roczne podsumowania, to w 2020 roku w woj. łódzkim zanotowano 691 kradzieży aut, w 2019 roku – 693, zaś w 2018 roku - 752. Wykrywalność takich przestępstw wynosi 32 proc.