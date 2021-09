W Piotrkowie 73-letnią kobieta okradła 83-latkę. Starsza kobieta zabrała portfel z 2 tys. zł pozostawiony na ławce!

Kradzież w Piotrkowie: 73-latka ukradła portfel 83-latce

13 września do Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie zgłosiła się 83-letnia piotrkowianka. Kobieta oświadczyła, że w godzinach porannych robiła zakupy w jednym z marketów. Po zapłaceniu za zakupy usiadła na ławce żeby schować je do torby. W tym samym czasie wyjęła z torby portfel, aby mieć go pod ręką. Po powrocie do domu zorientowała się, że go nie ma. 83-latka w portfelu miała prawie 2000 złotych. Zdesperowana oświadczyła, że to jej wszystkie pieniądze na życie. W zeszłym roku kobieta bowiem padła ofiarą złodzieja podszywającego się za pracownika urzędu i utraciła wówczas około 30.000 oszczędności. 83-latka po tym, jak się zorientowała, że nie ma portfela wróciła do sklepu licząc, że ktoś go znalazł i przekazał ekspedientce. Portfela jednak tam nie było.