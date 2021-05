W Piotrkowie Trybunalskim i w Zgierzu można się zaszczepić "od ręki", ale nie ma tłumów. Punkty zaczynają szukać pacjentów

Chętnych szukano przez komunikaty w mediach. Pacjenci przychodzili, ale tłumów też nie było. Od piątku do niedzielnego popołudnia udało się rozdysponować dopiero 650 dawek.

Bionanopark szuka chętnych na Pfizera. 3,5 tys. wolnych terminów!

Chętnych na szczepienia szuka też od piątku łódzki Bionanopark. Jutro, z ponad miesięcznym opóźnieniem, rozpocznie tam pracę ostatni w regionie punkt szczepień powszechnych. Przyznano mu właśnie 4 tys. dawek szczepionki Pfizer. Ale organizatorzy punktu nie są pewni, czy znajdą się chętni. Dlatego rozesłali do mediów zachętę do szczepień. - Jeśli ktoś jeszcze nie umówił terminu szczepienia, albo chciałby zaszczepić się szybciej, to zapraszamy do nas – zachęca Marek Cieślak, prezes Bionanoparku. Podkreśla też, że warunki w punkcie są bardzo dobre, łatwo o transport i dystans społeczny.