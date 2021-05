W Piotrkowie w weekend działa mobilny punkt szczepień. Można się zaszczepić bez rejestracji jednodawkową szczepionką Johnson&Johnson

Do południa do Piotrkowa na jednodawkową szczepionkę firmy Johnson&Johnson przyjeżdżali tylko mieszkańcy miasta i powiatu. Nie było osób spoza najbliższej okolicy. Zaszczepieni sami zwracali uwagę, że akcja szczepień w Piotrkowie została za mało nagłośniona.

- Nie było informacji, dowiedzieliśmy się z gazety, dzień przed, a skoro jest taki punkt to po mieście powinien jeździć samochód z głośnikami i to ogłaszać - mówi mieszkanka Piotrkowa, która do punktu przyszła z mężem.

Organizatorzy liczą, że informacja o działalności punktu ostatecznie dotrze do wszystkich zainteresowanych. Sami zaszczepieni już dzwonili po znajomych informując o tym, że przez weekend można przyjąć szczepionkę bez rejestracji i e-skierowania.

- W oba dni jesteśmy teoretycznie do godz. 18, ale jeśli się okaże, że kolejka się zwiększy, to będziemy szczepili do ostatniego pacjenta, mamy taki zwyczaj. Pula szczepionek wynosi 1000, więc jeżeli dzisiaj wyszczepimy więcej, to jutro tylko to co zostanie - podkreśla Beata Barwińska.