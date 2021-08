W pociągu Mazury z Łodzi i w innych Flirtach będzie szerzej między rowerami a fotelami. Upór pasażera, którego żona uderzyła się w głowę...

Producent Flirtów, czyli składów, którymi spółka PKP Intercity przewozi pasażerów dużej części swoich dalekobieżnych kursów, zwiększy w nich odstępy między siedzeniami a wieszakami na rowery. W lipcu 2021 r. opisaliśmy sytuację z pociągu "Mazury" – z Łodzi przez Warszawę do Olsztyna – gdzie zbyt mały prześwit między fotelami a wiszącymi jednośladami blokował sprawne przemieszczanie się podróżnych (oraz wózkarza z kawą z "Warsa") i powodował ich kłótnie. Sprawa bynajmniej nie jest tylko humorystyczna, bo Urząd Transportu Kolejowego (UTK) uznał właśnie, iż prześwit we Flirtach nie spełnia prawa unijnego (konkretnie Decyzji Komisji Europejskiej – tzw. normy TSI PRM z 2007 r.). Kontrola UTK we Flirtach to zasługa Marcina Kreisa, pasażera i miłośnika kolei, który próbował zainteresować sprawą urzędników już w 2020 r. Na zdjęciu pociąg "Mazury" w lipcu 2021 r. >>> Czytaj dalej przy kolejnej ilustracji >>>

archiwum "DŁ"