W poniedziałek ŁKS Łódź rozpocznie przygotowania do pierwszoligowego sezonu. Kazimierz Moskal ma gorącą linię z Januszem Dziedzicem

Wprawdzie nie ma oficjalnego potwierdzenia tej wiadomości, bo i sam szkoleniowiec nabrał wody w usta, ale tu już nic sie nie zmieni. Będzie wielki trenerski powrót na aleje Unii 2. Na razie Kazimierz Moskal ma „gorącą linię” z Januszem Dziedzicem w sprawie nowych zawodników, bo takowi mają się na pierwszych zajęciach pojawić. Na razie nie mówi się o nazwiskach. 13 czerwca na treningu zapewne pojawią się piłkarze z zespołu rezerw, jak choćby zduńskowolanin Mieszko Lorenc, który zaliczył w minionym sezonie siedem pierwszoligowych potyczek. To piłkarz o sporych możliwościach.

W ŁKS nie wystąpi raczej Stipe Jurić, czego nie kryje sternik klubu Tomasz Salski. – Wydaje mi się, że jest to mało prawdopodobne, aby nadal grał u nas - mówi. - Natomiast to jest młody człowiek, bardzo ambitny. Poczekajmy chwilę, sądzę, że wszystko wyjaśnimy do 30 czerwca.