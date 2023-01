W przedwojennym Sieradzu było kilka tysięcy Żydów - Unikalne ZDJĘCIA

Los ludności źydowskiej w mieście pogorszył się wraz z wejściem Niemców.1 marca 1940 roku Niemcy utworzyli w Sieradzu getto. Działał w nim samorząd żydowski, wybrany i powołany przez Niemców. Wszystkich niezdolnych do pracy wywożono do getta w Łodzi albo transportami do obozów śmierci. Fachowców, a także zdrowych, zdolnych do pracy ludzi, zorganizowanych w kolumny robocze, zatrudniano w sieradzkich warsztatach i obozach pracy poza Sieradzem, np. w innych gettach. Tam wykonywali rozmaite prace, m.in. szycie odzieży dla wojsk niemieckich.

W 1942 roku na sześć miesięcy przed likwidacją getta, prześladowania Żydów zaostrzyły się. Ostateczna likwidacja getta w Sieradzu nastąpiła w dniach 24–27 sierpnia 1942 r. Wszyscy Żydzi zostali zgromadzeni w kościele sióstr urszulanek i poddani selekcji. 180–190 rzemieślników wywieziono do getta w Łodzi. Pozostałych wysłano do niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem, gdzie zostali zamordowani. Jedynie około osiemdziesięciu sieradzkich Żydów przeżyło zagładę.

Publikujemy zdjęcia sieradzkich Żydów. Pochodzą one z archiwum Władysława Podsiadłego. Dziękujemy!