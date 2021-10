W radach nadzorczych spółek miejskich w Łodzi zasiądą prezydent Starachowic i wiceprezydent Włocławka

Prezydent Zdanowska Marka Materka powołała do rady nadzorczej MPO zarządzeniem z 27 października, a jest to akurat spółka z dość sporymi wynagrodzeniami, bo nawet zwykły członek rady zarabia tam blisko 4 tys. zł brutto za zazwyczaj jedno spotkanie w ciągu miesiąca.

Powołanie Materka do rady MPO skutkuje innym przesunięciem między spółkami, bo miejsca ustąpił mu Krzysztof Kukucki, wiceprezydent Włocławka. Kukucki do rady MPO trafił z rekomendacji SLD/Nowa Lewica, koalicjanta PO i prezydent Zdanowskiej w czerwcu w czerwcu 2020 r. W UMŁ tłumaczono wtedy, że Kukucki we Włocławku nadzoruje gospodarkę komunalną, stąd w MPO przyda się jego doświadczenie.

Tymczasem prezydent Zdanowska przesunęła go właśnie do rady spółki Expo-Łódź, która zajmuje się najmem sal na kongresy inne komercyjne wydarzenia, a od roku znajduje się w nim szpital polowy dla chorych na COVID-19, tymczasowo zawieszony, acz pozostający w gotowości do przyjęcia pacjentów na czwartą falę koronawirusa. Kukucki na tym transferze straci finansowo, bo stawki w Expo-Łódź są niższe. Członek rady zarabia tam 1950 zł, sekretarz 2,2 tys. zł, a przewodniczący i jego zastępca po 3 tys. zł. (wszystkie kwoty brutto).