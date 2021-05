W Radomsku o rolnictwie z wicewojewodą Krzysztofem Cieciórą [ZDJĘCIA, FILM]

W Radomsku odbyła się we wtorek, 11 maja, konferencja prasowa wicewojewody łódzkiego Krzysztofa Ciecióry (Porozumienie) poświęcona sytuacji rolnictwa w czasie pandemii koronawirusa. Wicewojewoda mówił także o Krajowym Planie Odbudowy.

W konferencji w Radomsku na temat rolnictwa uczestniczyli również wiceprezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Andrzej Komala, prezes Izby Zbożowo-Paszowej Monika Piątkowska, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego Jacek Zarzycki, prezes Agromasz S.A. Paweł Nowak oraz rolnik Jacek Hecht.

Uczestnicy debaty zgodzili się, że polskie rolnictwo poradziło sobie ze skutkami pandemii koronawirusa, natomiast przed sektorem stoją kolejne ważne wyzwania, którym rolnictwo musi sprostać.

- Dyskutowaliśmy dzisiaj o nowym, popandemicznym, spojrzeniu na rolnictwo. Rolnictwo, czy system rolno-spożywczy to system naczyń połączonych, więc trzeba patrzyć globalnie, od produkcji pierwotnej po konsumenta, czyli od pola do stołu. Pandemia uświadomiła nam pewne zagrożenia, z którymi akurat Polska sobie poradziła,a mianowicie bezpieczeństwo żywnościowe - mówiła Monika Piątkowska. - Wyciągamy jednak pewne wnioski z tego, co nie zadziałało, gdzie potrzebujemy systemowych rozwiązań. Bardzo ważne jest wybranie priorytetów, na które w ramach nowej polityki rolnej środki będą przeznaczane.