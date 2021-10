W Sądzie Okręgowym w Łodzi ruszył proces 23-letniego Eryka S. Zabił 16-letnią Karolinę przed domem zadając jej ponad 20 ciosów nożem

Obrzucał stekiem wyzwisk i podrzucił siekierę

Oskarżony nie darował nastolatce, że go porzuciła. Dlatego zaczął ją uporczywie nękać. W praktyce wyglądało to tak, że dzwonił do niej i przesyłał sms-y z pogróżkami i przekleństwami. Według śledczych, Eryk S. zastraszał i poniżał Karolinę, obrzucał wulgarnymi i obraźliwymi określeniami. Ponadto groził, że ją zabije. Ponadto śledził 16-latkę. Stąd jej stan udręczenia i zagrożenia. Do tego doszło wydarzenie, które można potraktować jako zapowiedź nieszczęścia. Otóż Eryk S. na podwórko domu, w którym mieszkała Karolina, podrzucił siekierę i list z pogróżkami.