W senioralia NFZ zaprasza seniorów na badania w kiosku profilaktycznym oraz na pikink zdrowotny. Jak dbać o zdrowie w jesieni życia?

Senioralia w Łodzi. Okazja do wspólnej zabawy i... zadbania o zdrowie

Trwające od soboty w Łodzi Senioralia to nie tylko okazja do wspólnej zabawy i integracji starszych osób. Narodowy Fundusz Zdrowia zachęca, by wykorzystać ten czas na zadbanie o zdrowie. Jest okazja, by wykonać podstawowe badania profilaktyczne, dowiedzieć się czegoś więcej o zasadach leczenia i zdrowym stylu życia.

Uczestnicy Senoraliów mieli już okazję zapoznać z prawami pacjenta podczas spotkania w Akademii Świadomego Seniora, a także odwiedzić stoisko NFZ na ulicy Piotrkowskiej. Jednak w ramach imprezy są jeszcze dwie propozycje przygotowane przez Fundusz. Oba są dla seniorów bezpłatne.