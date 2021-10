NOWE Jak przygotować ogród na zimę, czyli październik w ogrodzie. Oto 13 prac, które trzeba wykonać. Wśród nich zbiory i sadzenie

Październik, podobnie jak wrzesień, to czas, kiedy w ogrodach należy wykonać niezbędne prace. Wszystko po to, by przygotować ogród na zimę, a nawet wiosnę....