W Sieradzu oddają honorowo krew dla dzieci z Centrum Zdrowia Matki Polki ZDJĘCIA

- Krew dziś oddana powędruje do Centrum Zdrowia Matki Polski do Łodzi, a konkretnie dla leczonych tam dzieci - mówi Jacek Goździewicz, wiceprezes sieradzkiego klubu krwiodawców. - Frekwencja cieszy, jest duża. To pierwsza nasza akcja w tym roku. Nasz rekordzista oddał dotychczas 65 litrów krwi.

- Oddaję krew od 2020 roku - mówi Małgorzata Kępniak z okolic Sieradza. - Zostałam honorowym krwiodawcą, bo chcę pomóc ludziom. To lek bezcenny, którego nie da się stworzyć w laboratorium. Musimy sami sobie pomagać. Jestem młoda osobą, ale w moim gronie są tacy, co już krew oddają.

-Honorowym krwiodawcą jestem od 1979 roku - mówi Mirosław Szczeciński, który oddał honorowo około 50 litrów krwi. - Robię to dla dobra drugiego człowieka. Ktoś potrzebuje krwi, ja mogę oddać, więc czemu nie.