W Sieradzu ruszył proces Stanisława K., który potrącił 13-latka. Chłopiec zmarł Dariusz Piekarczyk

Przed Sądem Rejonowym w Sieradzu rozpoczął się w piątek proces 28-letniego Stanisława K. Jest on oskarżony o to, że 3 grudnia minionego roku będąc pod wpływem alkoholu (1,2 promila) kierując samochodem marki seat leon, uderzył w jadących prawidłowo rowerami kilkunastoletnich chłopców. 13-letni Oliwier zmarł następnego dnia. Jego kolega doznał obrażeń. Stanisław K., nie dość że był pod wpływem alkoholu, to nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Prokuratura oskarżyła ponadto 28-latka do zabrania samochodu bez zgody właściciela, do czego ten się nie przyznał.