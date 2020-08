W skansenie odnowią zabytkowy kościół drewniany z XIX wieku

Prace zakończą się w październiku br. i pochłoną 220 tys. zł. Pieniądze pochodzą – po połowie – z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z kasy Urzędu Miasta w Łodzi.

Zakres prac obejmie m.in. odnowienie drewnianej oraz murowanej elewacji budynku, renowację stolarki drzwiowej i okiennej, obróbki blacharskie oraz naprawę cokołów.

- Odnowiona zostanie także polichromia widoczna nad wejściem do kościoła, która przedstawia wizerunek św. Andrzeja Boboli – mówi Aneta Dalbiak, dyrektor Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.

Drewniany kościół trafił z Nowosolnej do skansenu w 2006 roku. Ma ponad 170 lat. Zbudowano go w latach 1846 – 1852. Przed drugą wojną światową służył społeczności ewangelickiej, natomiast w 1947 roku został przekazany parafii rzymskokatolickiej. Kościół był użytkowany do 1983 roku, jednak po wybudowaniu tuż obok nowej, większej świątyni stał opuszczony ulegając stopniowej dewastacji. Dzięki przeniesieniu do skansenu został uratowany.