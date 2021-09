W Skierniewicach będą promować hokej na trawie

Cykl czterech turniejów każdorazowo gromadzi osiem młodzieżowych zespołów z województw kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i łódzkiego. Każdemu z turniejów towarzyszy sporo atrakcji, które mają przybliżyć zasady gry w trawiastą odmianę hokeja. Jednocześnie prowadzona jest też akcja naboru młodych zawodników do klubowych sekcji hokeja na trawie.

– Chcemy zachęcić młodzież do aktywności fizycznej, ale także do tego, by poznała fantastyczną dyscyplinę sportu, jaką jest hokej na trawie. W wielu miejscach na świecie hokej na trawie jest bardzo popularny. Zależy nam, by w Polsce też się rozwijał – mówi Andrzej Makowski, koordynator cyklu, były trener Pomorzanina Toruń i reprezentacji Polski.

Dwa pierwsze turnieje wygrała druga drużyna Stelli Gniezno, która w finałowych meczach pokonała LKS Gąsawa (w Toruniu) i UKS Bałagany Łubianka (w Łubiance). Warto podkreślić, że każdy z uczestników we wszystkich turniejach dostaje na pamiątkę specjalny medal, a dla drużyn przygotowane są czeki na zakup sprzętu hokejowego.