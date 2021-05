W Skierniewicach mieszkańcy sami ruszyli z pomocą samotnej matce. To nie pierwsza tak akcja skierniewiczan

Tuż przed długim weekendem majowym do Skierniewic wróciła Wiktoria. 19-latka samotnie wychowuje 7-miesięczną Laurę. Do tej pory przebywała w domu samotnej matki w Łodzi. Jej matka odbywa karę w więzieniu, jednak mieszkanie, które było przez kobiety zajmowane nadal przysługuje Wiktorii.

– Chciałam wrócić do Skierniewic. Myślałam, że jak wrócę do tego mieszkania to zacznę wszystko od początku. Jednak jak weszłam tutaj to się przeraziłam. Stałam i nie mogłam się ruszyć. A to był dopiero początek – mówi Wiktoria.