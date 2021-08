W sobotę (14.08) Partia Zieloni zaczęła swój ogólnopolski kongres w Łodzi

W programie ugrupowania jest także obrona polskich lasów i tworzenie nowych parków narodowych.

Partia Zieloni ma trzyosobową reprezentację w Sejmie (w ramach klubu Koalicji Obywatelskiej). W Łodzi przez weekend obecni są m.in. jej przewodnicząca - Małgorzata Tracz - oraz przewodniczący: Wojciech Kubalewski (taki dualny układ władz wynika z wewnętrznych uregulowań organizacji).

"Zjednoczonej Prawicy już nie ma. Niedługo możemy odsunąć PiS od władzy. Jako Zieloni zrobimy to, na co ten rząd nie ma odwagi. To my odejdziemy od węgla, utworzymy nowe parki narodowe i uratujemy Polskę przed katastrofą klimatyczną" - mówiła Małgorzata Tracz podczas otwarcia łódzkiego kongresu.