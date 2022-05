W sobotę 19. Bieg Ulicą Piotrkowską Rossmann Run. Arcyciekawy piknik w Ogrodach Geyera

- Ogromnie się cieszę z tego wydarzenia nie tylko dlatego, że sam od czasu do czasu biegam. To fantastyczna okazja, żeby zobaczyć nasze miasto z niecodziennej perspektywy. Wszystkich łodzian oraz ludzi spoza Łodzi zachęcam do tłumnego udziału. Trasa jest wyjątkowa i pokazuje to, co Łódź ma najlepsze. W tym roku miasteczko będzie w Ogrodach Geyera. Jest to jeden z ciekawszych projektów w naszym mieście. Niebawem będzie to jedna z najbardziej interesujących i wyjątkowo ulokowanych inwestycji mieszkaniowych w centrum naszego miasta. Będzie można zobaczyć zabytki, rewitalizację a więc to, z czego Łódź jest znana i z czego jest dumna – powiedział wiceprezydent miasta Łodzi Łodzi Adam Pustelnik.

Dodał, że w tym roku organizatorzy zadbali o bardzo ciekawe nagrody. Osoby, które ukończą rywalizację na miejscach 100 i 1 000 otrzymają vouchery na kwotę 5 000 zł na zakup wycieczki turystycznej. Lokaty nr 2 000 i 3 000 zostaną natomiast nagrodzone weekendowymi pobytami dla dwóch osób w jednym z hoteli południowej Polski. Tomasz Cieślak z firmy Rossmann podkreślił, że premiowanie dość odległych lokat jest celowym zabiegiem, mającym zachęcić jak największą liczbę osób do czynnego udziału w zawodach. – Bieg Ulicą Piotrkowską Rossmann Run z założenia ma być masową imprezą rekreacyjną. Dlatego premiujemy miejsca poza podium. Chcemy, by jak najwięcej osób aktywnie spędzało czas na świeżym powietrzu. Zachęcamy do tego wszystkich łodzian – powiedział Cieślak.