W sobotę przy al. Unii 2 ŁKS kontra Skra, w środę Liga Mistrzów

Będzie to dopiero trzeci oficjalny mecz tych drużyn. Co ciekawe dwa poprzednie rozegrano na stadionie przy alei Unii 2.

Starcie ze Skrą poprowadzi sędzia Dominik Sulikowski z Gdańska. Będzie to dla niego pierwsze spotkanie w sezonie 2022/2023. W poprzednich rozgrywkach arbiter ten prowadził dwa mecze z udziałem ełkaesiaków, w tym wygrany przez łodzian pojedynek właśnie ze Skrą Częstochowa (3:2) oraz przegrany mecz z Zagłębiem Sosnowiec (0:1). Jego asystentami będą Dariusz Bohonos i Artur Zakrzewski, a sędzią technicznym. Filip Kaliszewski. Za system wideoweryfikacji VAR odpowiadać mają Artur Aluszyk oraz Sylwester Rasmus. Dodajmy, że przed meczem (godz. 13) odbędzie się piknik rodzinny z okazji 599 urodzin Łodzi. Wstęp będzie darmowy, a na kibiców czeka wiele atrakcji.Na najmłodszych fanów czekał będzie urodzinowy tort. Co o starciu ze Skrą sądzi szkoleniowiec łodzian Kazimierz Moskal?- Potrzebujemy jeszcze czasu na zgranie, zrozumienia z partnerami, bo mamy kilku nowym piłkarzy. Jeśli chodzi o Skrę, to zespół dobrze zorganizowany w defensywie i groźny w kontratakach, choć nie mają zawodników, poza Bartłomiejem Babiarzem, z ekstraklasowym doświadczeniem. To niewygodny rywal. Spodziewamy się trudnego meczu. Musimy stwarzać sytuacje, aby tu w końcu strzelić gola.

Dodajmy, że z ŁKS trenuje piłkarz zza granicy, ale nie wiadomo jeszcze czy pozostanie w zespole.