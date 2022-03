W sprawie wyłudzania pieniędzy na wielką skalę metodą "na policjanta" zatrzymano trzy osoby: dwie w Łodzi i jedną w Berlinie

Wpadka pary tzw. odbieraków

Ona jest bez zawodu i wykształcenia, bez pracy i majątku. Ma dziecko, dlatego przed zatrzymaniem przez policję utrzymywała się z zasiłku rodzinnego. On zaś z zawodu jest monterem kadłubów okrętowych. Utrzymywał się z prac dorywczych. Akt oskarżenia w ich sprawie trafił właśnie do Sądu Okręgowego w Łodzi.

Telefony od "ankietera" i "policjanta"

Podobnie było w tym przypadku, chociaż sprawcy wprowadzili pewną innowację. Według śledczych, 19 maja 2021 roku Wioletta S. odebrała telefon od nieznanej osoby, która oznajmiła, że jest ankieterem prowadzącym badania pod kątem szczepienia się przeciwko koronawirusowi. Wkrótce zadzwoniła kolejna osoba. Zapewniła, że jest policjantem i ostrzegła kobietę, że rzekomy ankieter jest członkiem szajki oszustów, którzy chcą obrabować panią Wiolettę. Dlatego „policjant” poradził jej, żeby wszystko, co ma cennego, spakowała do torebki i… wyrzuciła przez okno rzekomym funkcjonariuszom.

Wyrzuciła przez okno pieniądze i biżuterię

Niestety, kobieta tak uczyniła przez co straciła 8 tys. zł i biżuterię wartą 30 tys. zł. Na szczęście kontra policji była błyskawiczna i para oskarżonych została szybko zatrzymana. Wprawdzie podczas ucieczki Jerzy L. wyrzucił torebkę z łupami, to jednak niewiele mu to pomogło. Stróże prawa zatrzymali 62-latka i jego wspólniczkę oraz odnaleźli torebkę z cenną zawartością, którą oddali pokrzywdzonej. Okazało się, że oskarżeni przyjechali do Łodzi z Krakowa. Posługiwali się oplem vectrą należącym do Jerzego P.