W średnim wieku zadbaj o wzrok. Jak i gdzie leczyć zwyrodnienie plamki żółtej czyli AMD w ramach NFZ? Co sprzyja chorobie?

Zwyrodnienie plamki żółtej (AMD). Na czym polega?

Plamka żółta to centralna części siatkówki w naszym oku. Ma wielkość łebka od szpili, ale to ona ma najwięcej fotoreceptorów, co pozwala nam na dostrzeganie detali, rozróżnianie barw, czy odczytywanie liter. Niestety z wiekiem może dojść do zwyrodnienia plamki żółtej. Choroba ma dwie postacie. Sucha jest łagodniejsza, rozwija się latami, ale nie można ją leczyć. Mokra, czyli tzw. wysiękowa rozwija się błyskawicznie, ale jest na nią terapia.