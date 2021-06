W środę protest ratowników medycznych. Tak jak pielęgniarki chcą gwarancji wyższej płacy minimalnej

Protest ratowników medycznych 30 czerwca w Łodzi

Protest ratowników medycznych ma się rozpocząć w środę o godz. 12 na ulicy Piotrkowskiej przed urzędem wojewódzkim w Łodzi. To część ogólnopolskiej akcji protestacyjnej mającej zwrócić uwagę na problemy "innych zawodów medycznych".

Powodem protestów jest utrata dodatków covidowych oraz przygotowywane zmiany w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Chodzi o tzw. współczynnik pracy, według którego ustalane ma być najniższe wynagrodzenie. Według propozycji rządowej to 0,91-0,95 w zależności od uprawnień. Zdaniem ratowników to niepotrzebnie różnicuje tę grupę zawodową. Jednocześnie ratownicy obawiają się spadku zarobków po utracie dodatku covidowego, który na razie ma być wypłacany do końca czerwca.

Adam Stępka, rzecznik zatrudniającej ponad tysiąc ratowników Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego podkreśla, że protest nie zaburzy pracy pogotowia. Jednocześnie WSRM nie zostawi ratowników z obniżonymi pensjami.