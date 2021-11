W starciu z ekipą spod Jasnej Góry liczą się tylko 3 punkty

Gospodarze przystąpią do tego starcia po dwóch wygranych potyczkach, w których strzelili trzy gole, nie tracąc żadnego. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 18.

Pełną parą idą przygotowania ŁKS do tego starcia. Zajęcia z zespołem wznowił Michał Trąbka oraz częściowo Piotr Janczukowicz, a już wcześniej do zespołu dołączyli Adrian Klimczak (w ubiegłą niedzielę znalazł się w kadrze meczowej). Pozostali piłkarze, którzy narzekają nadal na problemy zdrowotne czyli Nacho Monsalve, Maciej Dąbrowski, Dawid Arndt i Kamil Dankowski nadal niestety trenują indywidualnie. W piątek trener Kibu Vicuńa nie będzie mógł skorzystać z usług Pirulo, Jakuba Tosika i Bartosza Szeligi. Oni natomiast pauzują z powodu nadmiaru żółtych kartek.

Ruszyła już sprzedaż biletów na to starcie. Wejściówki są dostępne w internetowym systemie sprzedaży na stronie bilety.lkslodz.pl, natomiast w dniu meczubędą także do kupienia w kasie biletowej przy al. Unii 2 od godziny 14. Mecz miał być pierwotnie rozegrany pod Jasną Górą, ale drużyny spotkają się w Łodzi. Oficjalnym gospodarzem spotkania będą częstochowianie. Z tego powodu spotkanie nie wchodzi w ramy karnetu, ale ich posiadacze zakupią bilet w niższej cenie.

I LIGA

19. kolejka (druga rundy wiosennej). Piątek (26 listopada): Skra Częstochowa - ŁKS Łódź (18, mecz na boisku w Łodzi, w rundzie jesiennej 2:3), Katowice - Miedź Legnica (18, 0:1), Odra Opole - Podbeskidzie Bielsko-Biała (20.30, 3:0). Sobota (27 listopada): Stomil Olsztyn - Jastrzębie (18, 0:1), Chrobry Głogów - Arka Gdynia (12.40, 2:0), Puszcza Nie-połomice - Korona Kielce (20.30, 1:3), Niedzie-la (28 listopada): Sandecja Nowy Sącz - Górnik Polkowice (15, 2:0), GKS Tychy - Resovia (12.40, 0:1), Widzew Łódź - Zagłębie Sosnowiec (18, 2:1).

Brawa należą się ełkaesiackiem młodzieży. Drużyna U 17 wywalczyła do Centralnej Ligi Juniorów pokonując w barażach Olimpię E lbląg. W pierwszym meczu drużyna trenerów Jakuba Wróblewskiego i Daniela Figi wygrała na wyjeździe 2:1, natomiast w środowym rewanżu na boisku przy ulicy Minerskiej triumfowała 3:1, po golach Jana Łabędzkiego, Kacpra Popławskiego oraz Igora Grebera. W rozgrywkach ligowych ełkaesiacy zdobyli 38 punktów, wygrywając 12 spotkań, dwa remisując i nie zaznając goryczy porażki. Do młodzieżowej reprezentacji Polski powołany został Jan Łabędzki. To syn byłego piłkarza ŁKS. Najskuteczniejszym graczem drużyny był natomiast Kacper Popławski - 23 gole. Rywalami ełekaesiaków w Centralnej Lidze U 17 będą: Legia Warszawa, Jagiellonia Białystok, AP Jagiellonia Białystok (rocznik 2006), Polonia Warszawa, Widzew Łódź, Stomil Olsztyn, Escola Varsovia (beniaminek). W jednym z najbliższych wydań „Dziennika Łódzkiego” zaprezentujemy beniaminka z alei Unii 2.