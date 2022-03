W ten sposób ŁKS pomógł Widzewowi. Mógł jeszcze bardziej

W piątek piłkarze Widzewa pokonali Stomil w Olsztynie 2:0. Nazajutrz goniąca Widzew Korona Kielce tylko zremisowała w Łodzi z ŁKS 0:0. Straciła dystans do drugiego miejsca w tabeli. W ten sposób ŁKS pomógł Widzewowi w umocnieniu się na pozycji wicelidera tabeli pierwszej ligi. Nad trzecią Koroną widzewiacy mają 5 punktów przewagi. To sporo, chociaż do końca sezonu jeszcze 12 kolejek.

ŁKS mógł jeszcze bardziej pomóc Widzewowi, gdyby wygrał z Koroną, przewaga Widzewa nad drużyną z Kielc wynosiłaby 6 punktów.

ŁKS musi zacząć wygrywać, by wejść przynajmniej do strefy barażowej.

Przed piłkarzami Widzewa mecz z Górnikiem Polkowice. Odbędzie się na boisku w Głogowie. Z powodu nadmiaru kartek nie wystąpią kapitan Daniel Tanżyna i Dominik Kun. Miejsce kapitana zajmie pewnie wracający po odbyciu kartkowej kary Patryk Stępiński.

Zorganizowane grupy kibiców Widzewa ie będą mogły wspierać zespół w Głogowie, co jest wynikiem kary nałożonej przez PZPN za burdy i awantury przed meczem z Arką w Łodzi. Sądziliśmy, że kara dotyczyć będzie meczu ze Stomilem w Olsztynie, ale jest ponoć inaczej.