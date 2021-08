W tych miejsca znajdziesz grzyby! Gdzie szukać grzybów? Jak szukać grzybów w sierpniu? Jesienią będzie wysyp grzybów? 21.08.2021 Jacek Pająk

Gdzie na grzyby? Każdy grzyb "lubi" inne miejsca. Choć to dopiero sierpień to pierwsze grzyby już pojawiły się w lasach. Jedne grzyby wolą glebę bardziej piaszczystą, inne chętniej wyrastają spod zielonych leśnych kobierców, a jeszcze inne preferują otoczenie konkretnych gatunków drzew. A do tego każdy wytrawny grzybiarz ma swoje miejsca. Poznaj mapę grzybów regionu łódzkiego. Gdzie na grzyby w województwie łódzkim? Jak szukać grzybów?