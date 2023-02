W tych strojach Wisława Szymborska i Olga Tokarczuk odbierały Nobla. Wystawa w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

W tych strojach Wisława Szymborska i Olga Tokarczuk odbierały Nobla

Olga Tokarczuk natomiast, laureatka nagrody z 2018 roku, wystąpiła w kreacji autorstwa Gosi Baczyńskiej. Strój nawiązywał do czasu sufrażystek, jak również wizerunku pierwszej noblistki w dziedzinie literatury Selmy Lagerlöf (1909).

Wystawa w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Okazało się jednak, że noblowska suknia Wisławy Szymborskiej zaginęła. - Z żakietem Wisławy Szymborskiej, który będzie można oglądać w muzeum, wiąże się ciekawa historia. Niełatwo było ustalić, kto jest obecnie w jego posiadaniu. Poszukiwań podjęła się prof. Teresa Walas, członkini Fundacji imienia poetki. Po nitce do kłębka udało się jej dotrzeć do przyjaciółki noblistki, która odnalazła go w swojej szafie. Niestety suknia, która stanowiła komplet z żakietem przepadła - opowiada Michał Herynowski, pomysłodawca projektu „Nowy rozdział”.