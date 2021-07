W ubiegłym roku zmarło dużo więcej osób niż w poprzednich latach. Prof. Kuna: zaciągnęliśmy dług covidowy, będziemy go spłacać przez lata

Pierwszy covidowy rok przyniósł duży wzrost liczby zgonów i to nie tylko spowodowanych przez pandemię. O ile w 2019 roku w Polsce zmarło ok. 28,5 tys. osób, to w ubiegłym już 117,5 tys. osób. Zjawisko występuje także w województwie łódzkim. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2019 roku w województwie łódzkim mieszkało 2.454.779 osób, a rok później było ich 2.437.970. Przez rok ubyło więc 16.809 mieszkańców naszego regionu. Nie jest to nowe zjawisko, województwo co roku traci mieszkańców, ale uwagę zwraca jego nasilenie. Czytaj dalej

