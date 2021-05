Wakacje 2021. Majówkę spędzamy w domu. Czy nadchodzące lato będzie choć trochę normalne?

Wakacje 2021. Czy obostrzenia zostaną zniesione?

Jakie są na to szanse? Całkiem duże, bo liczby są po naszej stronie. Od trzech tygodni liczba zakażeń w regionie łódzkim spada. Co ciekawe, trzecia fala zachowuje się inaczej niż poprzednia i mniej typowo dla tej epidemii – liczba zakażeń tym razem wzrastała wolniej, za to wyjątkowo szybko spada. To oznacza, że sporo osób w naszym regionie uodporniło się już na koronawirusa, a rozpędzona akcja szczepień jeszcze wirusa dobija: według statystyk ponad 20 proc. mieszkańców regionu łódzkiego dostało przynajmniej jedną dawkę szczepionki, 7 proc. jest już w pełni zaszczepionych. Szczepienia wciąż przyspieszają, wiele osób jest ozdrowieńcami i można też założyć, że ciepły sezon dodatkowo utrudni transmisję koronawirusa. Jeśli więc nie pojawi się nic nieoczekiwanego, to możemy założyć, że co najmniej do jesieni będzie spokojnie. Podobnie jest w całym kraju.