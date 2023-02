Walenty i Walentyna - znane osoby, które nosiły lub noszą Walenty i Walentyna

Radziecka kosmonautka, pierwsza kobieta w kosmosie.Urodziła się w 1937 roku. Po locie Gagarina napisała list, w którym wyraziła nadzieję, że być może ona także poleci kiedyś w kosmos, czym zwróciła na siebie uwagę komisji typującej kandydatów do lotu w kosmos. 16 lutego 1962 została wybrana jako kandydatka na kosmonautkę i skierowana na szkolenie dla kosmonautów. 16 czerwca 1963 roku rozpoczęła lot na statku Wostok 6, który trwał 2 doby 22 godziny 50 minut i 8 sekund.Po locie Tierieszkowa studiowała w Wojskowym Instytucie Lotnictwa im. Żukowskiego w Moskwie[1], którą ukończyła w 1969 roku jako inżynier kosmonauta, a w 1977 roku obroniła pracę doktorską.Od 1971 do 1991 roku była członkiem Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. W 1997 roku przeszła na emeryturę w randze generała lotnictwa.W październiku 1963 roku, trzy miesiące po tym po locie w kosmos, Walentyna Tiereszkowa odwiedziła Łódź. W drodze do Łodzi zatrzymała się w Łowiczu. Po drodze entuzjastycznie witano ją w Głownie i Strykowie. To, że Walentyna Tiereszkowa wybrała akurat Łódź nie było przypadkowe. Była tkaczka chciała odwiedzić miasto włókniarek. Na początku odwiedziła Zespół Szkół Włókienniczych przy ul. Żeromskiego w Łodzi.Podczas pobytu w Łodzi Walentynie Tiereszkowej towarzyszył 29-letni kosmonauta Walery Bykowski. Oboje mieszkali w Grand Hotelu.Na zdjęciu Walentyna Tierieszkowa podczas wizyty w Łodzi w 1963 roku Fot. Archiwum Dziennika Łódzkiego