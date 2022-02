WALENTYNKI 2022. Wierszyki na walentynki śmieszne, wierszyki na walentynki dla chłopaka. Życzenia na walentynki dla żony 14.02.2022

WIERSZE NA WALENTYNKI. Życzenia NA WALENTYNKI. WALENTYNKI wierszyki

Kocham Ciebie bardzo przez wszystkie dni w roku, więc w walentynki daj mi święty spokój! Choć się boję odrobinkę, ślę do Ciebie walentynkę, bo nadzieję cichą mam, że Ci troszkę szczęścia dam! W kawiarence przy deserze, na kolacji, na spacerze, o północy i w południe będzie nam ze sobą cudnie!

Ktoś bardzo Cię kocha – nie powiem Ci kto,

i myśli o Tobie – nie powiem Ci co,

i w myślach całuje – nie powiem Ci jak,

i cierpi, bo czuje, że kogoś mu brak,

ktoś chciałby Ci przysiądź – nie powiem Ci co,

ktoś bardzo Ci bliski – nie powiem Ci kto,

lecz sama się dowiesz, za dzień albo dwa,

że ten, kto Cię kocha to właśnie ja.