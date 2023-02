Walentynki 2023 najdroższe w historii?! Tak wynika z danych zebranych przez HRE Investments

Walentynki 2023 najdroższe w historii?!

Z danych zebranych przez HRE Investments wynika, iż w 2023 roku trzeba przeznaczyć średnio niemal 350 złotych na walentynkową randkę i upominki. Jest to o wzrost o ponad 15% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wtedy to "walentynkowy koszyk" składający się z bukietu 7 róż, zestawu słodyczy, drobnej biżuterii, jak również kolacji dla dwojga w restauracji czy biletu do kina wynosił nieco ponad 300 złotych. W 2015 roku za ten sam koszyk musieliśmy zapłacić "tylko" 237 złotych.